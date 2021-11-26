Зеленский обвинил экс-главу разведки Минобороны Бурбу в торговле разведывательной информацией

«Такой у него был бизнес, он получал некоторую информацию и торговал ею», — сказал Зеленский. Президент также заявил, что Бурба отремонтировал свою государственную дачу за 11 миллионов гривен.

«Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка [рынок]», — сказал Зеленский, уточнив, что Бурба якобы «зарабатывал на информации» и потому был уволен.

Также Зеленский заявил, что хотел уволить Бурбу сразу после инаугурации и напомнил, что тот участвовал в разгонах активистов на Евромайдане. По данным СМИ, Бурба занимал должность начальника 2 управления «К» ГУ СБУ. Согласно документам, отвечал за блокировку дорог на въездах в Киев и обеспечение бесперебойного передвижения спецтранспорта силовиков в центре столицы, должен был обеспечить необходимое количество нарядов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ходе операции по зачистке Майдана.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Бурба приходил к нему с «информацией о происхождении коронавируса и формулой вакцины». По словам президента, Бурба якобы предлагал ему передать эти данные России или Китаю.