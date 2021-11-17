Подтверждений историй о «сливах» нет. У Зеленского отреагировали на расследование Bellingcat о спецоперации по «вагнеровцам»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Бабелю» прокомментировал публикацию расследователей Bellingcat о спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера».

По его словам, Bellingcat не подтвердили информацию о «сливе» спецоперации высшим руководством страны, и, что важно, по мнению Подоляка, расследование Bellingcat перекликается с промежуточным отчетом временной следственной комиссии Верховной Рады, который был представлен 15 ноября.

«Публикация Bellingcat не содержит никаких подтверждений историй о каких-то «сливах», о которых столько говорили. А все, что касается роли тех или иных должностных лиц ОПУ, базируется только на бездоказательных словах определенных отставников. Еще раз: на словах [...]. После публикации Bellingcat и после работы ВСК парламента уже гораздо лучше видно, что несколько фактов, взятых из реальности, за полтора года в Украине и во многом из-за дезинформационной активности России были раздуты до масштабов гигантской детективной истории, в которой очень трудно отделить то, что было на самом деле, от того, что пытались навязать обществу. Публикация Bellingcat в этом плане позволяет сделать выводы и нивелировать мифы», — заявил Подоляк.

Также он отметил, что у Bellingcat был правильный подход к оценке информации. В первую очередь, по мнению Подоляка, расследование «подтвердило то, что в оперативных мероприятиях по российским наемникам не участвовали иностранные разведки».

«Россия вложилась очень существенно в распространение дезинформации о том, что нашими разведчиками якобы управляют спецслужбы США и Британии [...]. Опровергнуты рассказы о якобы вовлеченности спецслужб других стран — Турции, Израиля», — сказал Подоляк.