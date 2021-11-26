«Вагнергейт»: Держбюро розслідувань викличе на допит голову ОП Андрія Єрмака

Державне бюро розслідувань запросить на допит голову Офісу президента Андрія Єрмака у справі про провальну спецоперацію проти російських найманців із «ПВК Вагнера».

Про це в ефірі програми «Право на владу» («1+1») заявив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов, передає Інтерфакс-Україна.

«Протягом кількох днів викликатимемо пана Єрмака на допит. Чому це сьогодні не робимо? Тому що ми очікуємо на певну інформацію від наших колег із правоохоронних органів найближчими днями», — сказав Сухачов, додавши, що жодних фактів та доказів провини Єрмака у зриві спецоперації слідство поки не отримало.

Також Сухачов визнав, що Єрмака не допитували у справі про вказану спецоперацію, яку відкрили ще у вересні 2020 року.