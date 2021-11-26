«Вагнергейт»: Держбюро розслідувань викличе на допит голову ОП Андрія Єрмака

Державне бюро розслідувань запросить на допит голову Офісу президента Андрія Єрмака у справі про провальну спецоперацію проти російських найманців із «ПВК Вагнера».
Про це в ефірі програми «Право на владу» («1+1») заявив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов, передає Інтерфакс-Україна.
«Протягом кількох днів викликатимемо пана Єрмака на допит. Чому це сьогодні не робимо? Тому що ми очікуємо на певну інформацію від наших колег із правоохоронних органів найближчими днями», — сказав Сухачов, додавши, що жодних фактів та доказів провини Єрмака у зриві спецоперації слідство поки не отримало.
Також Сухачов визнав, що Єрмака не допитували у справі про вказану спецоперацію, яку відкрили ще у вересні 2020 року.
- 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.
- ТСК у звіті вказує, що спецоперація українських спецслужб все ж таки була, але хто стоїть за її відстрочкою на 5 днів (через яку найманців затримали білоруські спецслужби, а не українські) — невідомо. «Зливу» інформації з української сторони (за звітом ТСК) не було.