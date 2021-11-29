Справа «Мотор Січ»: китайська компанія Skyrizon подала проти України позов на $4,5 мільярда

Китайська інвестиційна компанія Skyrizon подала проти України позов до арбітражного суду в Гаазі. Компанія заявила, що Україна порушила двосторонню інвестиційну угоду, і вимагає компенсацію в розмірі $4,5 мільярда.

Про це 29 листопада повідомила китайська газета Global Times із посиланням на заяву компанії.

Китайські інвестори заявили, що зазнали значних збитків як в Україні, так і в Китаї, через «пʼятирічне несправедливе ставлення і санкції».