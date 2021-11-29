Дело «Мотор Сич»: китайская компания Skyrizon подала против Украины иск на $4,5 миллиарда

Китайская инвестиционная компания Skyrizon подала против Украины иск в арбитражный суд в Гааге. Компания заявила, что Украина нарушила двустороннее инвестиционное соглашение, и требует компенсации в размере $4,5 миллиарда.

Об этом 29 ноября сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на заявление компании.

Китайские инвесторы заявили, что понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае, из-за «пятилетнего несправедливого отношения и санкций».