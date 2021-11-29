Дело «Мотор Сич»: китайская компания Skyrizon подала против Украины иск на $4,5 миллиарда

Китайская инвестиционная компания Skyrizon подала против Украины иск в арбитражный суд в Гааге. Компания заявила, что Украина нарушила двустороннее инвестиционное соглашение, и требует компенсации в размере $4,5 миллиарда.
Об этом 29 ноября сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на заявление компании.
Китайские инвесторы заявили, что понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае, из-за «пятилетнего несправедливого отношения и санкций».
29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, в том числе Skyrizon. Все привлеченные компании являлись инвесторами украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич». В заявлении Skyrizon от 31 января говорится, что после введения санкций предприятие незаконно лишили законных прав акционера «Мотор Сич», в результате оно потерпело экономический ущерб.
В декабре 2019 года президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft Holdings и Xinwei Technology — они получили более 56%, то есть контрольный пакет.
- 29 января 2021 года президент Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи» на три года. Среди введенных ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций и запрет на вывод капитала за пределы Украины. Перед этим санкции против китайской компании Skyrizon ввели США.
- 11 марта СНБО заявил о решении вернуть в государственную собственность «Мотор Сич». Сам законопроект о национализации пока разрабатывают.
- 20 марта суд арестовал все имущество и все акции «Мотор Сичи». Имущество передали в управление Национальному агентству по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА). Агентство должно определить государственную компанию, которая будет заниматься управлением. «Укроборонпром» выразил желание.