В Україні виявили понад 5 тисяч хворих на ковід, вакцинували від нього майже 94 тисячі людей

В Україні за добу 28 листопада виявили 5 804 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 93 970 людей. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 29 листопада.
Також за минулу добу шпиталізували 2 082 людей, померли від хвороби — 297. Загалом з початку пандемії станом на 29 листопада у країні виявили 3 427 827 хворих на ковід, померли від нього 85 414 людей.
Що стосується вакцинації, то в Україні повністю щеплені 10 967 700 людей.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- 24 листопада Кабінет міністрів запровадив нові обмеження в карантинних зонах. Тепер у «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.