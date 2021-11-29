В Украине выявили более 5 тысяч больных ковидом, вакцинировали от него почти 94 тысячи человек

В Украине за сутки 28 ноября выявили 5 804 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 93 970 человек. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 29 ноября.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 082 человека, умерли в результате болезни — 297. Всего с начала пандемии и по состоянию на 29 ноября в стране выявили 3 427 827 больных ковидом, умерли от него 85 414.

Что касается вакцинации, то в Украине полностью привиты 10 967 700 человек.