В Украине выявили более 5 тысяч больных ковидом, вакцинировали от него почти 94 тысячи человек

В Украине за сутки 28 ноября выявили 5 804 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 93 970 человек. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 29 ноября.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2 082 человека, умерли в результате болезни — 297. Всего с начала пандемии и по состоянию на 29 ноября в стране выявили 3 427 827 больных ковидом, умерли от него 85 414.
Что касается вакцинации, то в Украине полностью привиты 10 967 700 человек.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте.