Австрія першою у Європі запровадить податок на торгівлю криптовалютами

«На цей момент все ще існує дисбаланс з точки зору регулювання криптовалют у порівнянні з традиційними акціями та облігаціями. Ми першими в ЄС створюємо базу оподаткування для криптовалют», — прокоментував податкову реформу міністр фінансів Гернот Блюмель.

В Австрії з наступного року почне діяти новий податок на прибуток від торгівлі криптовалютами.

Підготовлений Мінфіном законопроєкт передбачає інтеграцію криптовалют в існуючу систему оподаткування доходів від основних засобів. Згідно з ним дохід від продажу криптовалют підлягає оподаткуванню за спеціальною ставкою у розмірі 27,5%.

Нововведення набудуть чинності з 1 березня 2022 року та поширюватимуться на криптовалюти, придбані після 28 лютого 2021 року. Криптовалюти, які були придбані до цього часу, не підпадатимуть під новий режим оподаткування.