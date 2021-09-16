У Сальвадорі тисячі людей протестують проти біткоїна як офіційної валюти

У столиці Сальвадору тисячі людей вийшли на протест проти недавнього рішення влади, за яким біткоїн став офіційною валютою країни.
Про це повідомляє ВВС.
Люди вважають, що біткоїн принесе нестабільність, інфляцію та ризики для фінансових установ. Вони впевнені, що через криптовалюту будуть відмивати гроші. Також люди звинувачують президента Наїба Букеле у спробі посилити свою владу за рахунок контролю над судовою системою.
На протест демонстранти вийшли із плакатами «Ні біткоїну» і «Поважайте Конституцію». Кілька протестувальників підпалили покришки і спалили новий банкомат для біткоїнів.
Президент продовжує активно запевняти громадян, що криптовалюта допоможе сальвадорцям, які працюють за кордоном, відправляти гроші додому.
Незважаючи на протести, населення країни переважно підтримує політику Букеле.
- На початку червня парламент Сальвадору ухвалив закон, який офіційно визнав біткоїн платіжним засобом.
- Всесвітній банк відмовився сприяти через сумніви щодо прозорості та впливу майнінгу на навколишнє середовище.
- У кінці червня влада Сальвадору пообіцяла роздати жителям країни по $30 у біткоїнах для введення масового використання криптовалюти і залучення інвестицій, а 7 вересня біткоїн став офіційною валютою.