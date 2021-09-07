У Сальвадорі біткоїн став офіційною валютою. Країна купила криптовалюти майже на $21 млн

У Сальвадорі від 7 вересня, біткоїн став офіційним засобом платежу. В країні набув чинності відповідний закон.

Як повідомляють Reuters і CNN, президент Сальвадору Найбі Букела (ініціатор закону) оголосив про покупку владою країни 400 біткоїнів, що еквівалентно за нинішнім курсом $20,5 млн. Найближчим часом країна закупить ще більше цієї криптовалюти.

Відсьогодні ціни в країні можуть встановлюватися у біткоїнах. Також криптовалютою можна сплачувати податки, а обмін біткоїнів не обкладається податком на приріст капіталу.

На початку вересня Фінансова комісія Законодавчих зборів Сальвадору затвердила трастовий фонд у розмірі $150 млн для підтримки плану з легалізації біткоїну. Гроші з фонду будуть спрямовані і на виплату бонусів у розмірі $30 в біткоїнах, які громадяни країни отримають при активації державного криптогаманця Chiva.

Прихильники експерименту з криптовалютою вважають, що нововведення допоможе заощадити мільярди доларів на комісійних витратах, при переводах грошей трудових мігрантів з-за кордону.

Противники впевнені, що через криптовалюту будуть відмивати гроші, а вона сама збільшить ризики для фінансових установ.