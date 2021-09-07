Новости

В Сальвадоре биткоин стал официальной валютой. Страна купила криптовалюты почти на $21 млн

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

В Сальвадоре с 7 сентября, биткоин стал официальным средством платежа. В стране вступил в силу соответствующий закон.

Как сообщают Reuters и CNN, президент Сальвадора Найб Букеле (инициатор закона) объявил о покупке властями страны 400 биткоинов, что эквивалентно по нынешнему курсу $20,5 млн. В ближайшее время страна закупит еще больше этой криптовалюты.

С сегодняшнего дня цены в стране могут устанавливаться в биткоинах. В криптовалюте также можно платить налоги, а обмен биткоинов не облагается налогом на прирост капитала.

В начале сентября Финансовая комиссия Законодательного собрания Сальвадора утвердила трастовый фонд в размере $150 млн для поддержки плана по легализации биткоина. Деньги из фонда будут направлены и на выплату бонусов в размере $30 в биткоинах, которые граждане страны получат при активации государственного криптокошелька Chiva.

Сторонники эксперимента с криптовалютой считают, что нововведение поможет сэкономить миллиарды долларов на комиссионных расходах, при переводах денег трудовых мигрантов из-за границы.

Противники уверены, что через криптовалюту будут отмывать деньги, а она сама увеличит риски для финансовых учреждений.

  • В начале июня парламент Сальвадора принял закон, который официально признал биткоин платежным средством.
  • Всемирный банк отказался содействовать из-за сомнений по поводу прозрачности и влияния майнинга на окружающую среду. Международный валютный фонд столкнулся с «финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.
  • В конце июня власти Сальвадора пообещали раздать жителям страны по $30 в биткоинах для введения массового использования криптовалюты и привлечения инвестиций.