Всемирный банк отказался помогать Сальвадору с введением биткоина как платежного средства

Всемирный банк не может помочь Сальвадору с внедрением в стране биткоинов как платежного средства из-за обеспокоенности по поводу прозрачности и влияния их майнинга на окружающую среду.

Об этом представитель Всемирного банка заявил в электронном письме Reuters .

«Мы полны решимости помогать Сальвадору различными способами, в том числе в обеспечении прозрачности валюты и регуляторных процессов. Правительство действительно обращалось к нам за помощью по биткоинам, но это не то, что Всемирный банк может поддержать, учитывая недостатки в отношении окружающей среды и прозрачности валюты», — сказал представитель банка.