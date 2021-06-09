Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

Парламент Сальвадора принял закон, который официально признал биткоин платежным средством.
Об этом сообщает Twitter парламента.
Как уточняет РБК, на создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, документ отводит три месяца. Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Президент Найиб Букеле Сальвадора подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США.
Также правительство планирует создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в $150 млн в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США. По словам Букеле, создание современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.
Согласно закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.
В то же время в бухгалтерских целях в законе подчеркивается, что легализация биткоина не означает полную замену доллара США, он по-прежнему будет использоваться в бухгалтерии в качестве базовой валюты.
- В середине мая биткоин упал до $35 245 — стоимость криптовалюта обвалил Китай. Пекин запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютами (хранение и управления). Он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли ими.
- В марте автопроизводитель Tesla начал принимать биткоины в качестве оплаты за свои авто и продукцию.
- В конце февраля рыночная капитализация криптовалюты Bitcoin превысила $1 триллион.