Курс биткоина упал до $35 тысяч. Эксперты обвиняют Китай

За последние 24 часа биткоин потерял в цене 18,95% и теперь стоит $35 245 — стоимость криптовалюта обвалил Китай. Об этом свидетельствуют данные Coin Desk, а детали сообщает BBC.

Пекин во вторник, 18 мая, запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютами (хранение и управления). Он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли ими.

В совместном заявлении трех регуляторов сказано, что виртуальные валюты «не поддерживаются реальной стоимостью», их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.

Другие цифровые монеты, такие как Etheruem и Dogecoin, также потеряли в цене — 25% и 29% соответственно.