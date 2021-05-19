Курс біткоїна впав до $35 тисяч. Експерти звинувачують Китай

За останні 24 години біткоїн втратив у ціні 18,95% і наразі коштує $35 245 — вартість криптовалюти обвалив Китай. Про це свідчать дані Coin Desk, а деталі повідомляє BBC.

Пекін у вівторок, 18 травня, заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями з криптовалютами (зберігання і управління). Він також застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі ними.

У спільній заяві трьох регуляторів сказано, що віртуальні валюти «не підтримуються реальною вартістю», їх цінами легко маніпулювати, а торговельні контракти не захищені китайським законодавством.

Інші цифрові монети, такі як Etheruem і Dogecoin, також втратили у ціні — 25% і 29% відповідно.