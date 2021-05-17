Ілон Маск знову обвалив курс біткоїна одним твітом

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову одним твітом спровокував падіння вартості біткоїна.

Як пише Bloomberg, різке зниження вартості криптовалюти сталося після коментаря Маска одному з користувачів.

Користувач Mr. Whale написав, що власники біткоїнів в наступному кварталі можуть розчаруватися, дізнавшись про продаж компанією Tesla біткоїн-активів. Маск прокоментував цей твіт словом «дійсно». Подальше уточнення про те, що Tesla поки нічого не продала, не допомогло.

За даними сервісу CoinDesk, 16 травня біткоїн коштував $49 605, а після твіта Маска вранці 17 травня курс склав $42 708. Станом на 11:00, біткоїн виріс в ціні до $44 948.