Илон Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опять одним твитом спровоцировал падение стоимости биткоина.
Как пишет Bloomberg, резкое снижение стоимости криптовалюты случилось после комментария Маска одному из пользователей.
Пользователь Mr. Whale написал, что владельцы биткоинов в следующем квартале могут разочароваться, узнав о продаже компанией Tesla биткоин-активов. Маск прокомментировал этот твит словом: «Действительно». Дальнейшее уточнение о том, что Tesla пока ничего не продала не помогло.
По данным сервиса CoinDesk, 16 мая биткоин стоил $49 605, а после твита Маска утром 17 мая курс составил $42 708. По состоянию на 11:00, биткоин вырос в цене до $44 948.
- В феврале Tesla вложила $1,5 миллиарда в биткоины. Илон Маск эти вложения не оценил, но в конце марта объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины, подняв курс криптовалюты. 13 мая Маск сообщил, что Tesla остановила прием биткоина в качестве оплаты из-за влияния на экологию. Криптовалюта потеряла в цене 15%.
- Сам Илон Маск активно продвигает шуточную криптовалюту Dogecoin. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном». Маск после шоу потерял $20 миллиардов.
- В марте инвестор Tesla подал иск против Маска и совета директоров компании за «беспорядочные» твиты первого. По его убеждению, они подвергают Tesla финансовым рискам.