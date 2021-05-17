Илон Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опять одним твитом спровоцировал падение стоимости биткоина.

Как пишет Bloomberg, резкое снижение стоимости криптовалюты случилось после комментария Маска одному из пользователей.

Пользователь Mr. Whale написал, что владельцы биткоинов в следующем квартале могут разочароваться, узнав о продаже компанией Tesla биткоин-активов. Маск прокомментировал этот твит словом: «Действительно». Дальнейшее уточнение о том, что Tesla пока ничего не продала не помогло.

По данным сервиса CoinDesk, 16 мая биткоин стоил $49 605, а после твита Маска утром 17 мая курс составил $42 708. По состоянию на 11:00, биткоин вырос в цене до $44 948.