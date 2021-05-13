Tesla остановила прием биткоина в качестве оплаты из-за влияния на экологию. Криптовалюта потеряла в цене 15%

Автопроизводитель Tesla приостанавливает прием криптовалюты Bitcoin в качестве оплаты за товары. Илон Маск заявил, что компания обеспокоена «растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций», что вредит экологии.

Маск отметил, что Tesla не будет продавать ранее купленные биткоины. Сейчас компания рассматривает другие криптовалюты — менее энергоемкие.

После твита Маска курс биткоина упал на 15% — до $46 тысяч. Уже утром 13 мая, по данным Coinmarketcap, криптовалюта начала восстанавливаться — сейчас цена биткоина достигает $50 431.