Tesla остановила прием биткоина в качестве оплаты из-за влияния на экологию. Криптовалюта потеряла в цене 15%

Автопроизводитель Tesla приостанавливает прием криптовалюты Bitcoin в качестве оплаты за товары. Илон Маск заявил, что компания обеспокоена «растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций», что вредит экологии.
Маск отметил, что Tesla не будет продавать ранее купленные биткоины. Сейчас компания рассматривает другие криптовалюты — менее энергоемкие.
После твита Маска курс биткоина упал на 15% — до $46 тысяч. Уже утром 13 мая, по данным Coinmarketcap, криптовалюта начала восстанавливаться — сейчас цена биткоина достигает $50 431.
- В феврале Tesla вложила $1,5 миллиарда в биткоины. Илон Маск эти вложения не оценил, но в конце марта объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины, подняв курс криптовалюты.
- Сам Илон Маск активно продвигает шуточную криптовалюту Dogecoin. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном».