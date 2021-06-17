Світовий банк відмовився допомагати Сальвадору із запровадженням біткоїна як платіжного засобу

Світовий банк не може допомогти Сальвадору із впровадженням у країні біткоїнів як платіжного засобу через стурбованість з приводу прозорості та впливу їх майнінгу на навколишнє середовище.

Про це представник Світового банку заявив в електронному листі Reuters.

«Ми сповнені рішучості допомагати Сальвадору різними способами, у тому числі у забезпеченні прозорості валюти і регуляторних процесів. Уряд дійсно звертався до нас за допомогою щодо біткоїнів, але це не те, що Всесвітній банк може підтримати, враховуючи недоліки щодо навколишнього середовища і прозорості валюти», — сказав представник банку.