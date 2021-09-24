Китай визнав усі операції із криптовалютами «незаконними». Біткоїн почав падати в ціні

Центральний банк Китаю оголосив всі транзакції з криптовалютою «незаконними» і заборонив закордонним криптовалютним біржам надавати послуги інвесторам в країні.
Про це банк повідомив у пʼятницю, 24 вересня, повідомляє Reuters.
Центральний банк Китаю також заявив, що заборонить фінансовим установам, платіжним компаніям і інтернет-фірмам сприяти торгівлі криптовалютою і посилить моніторинг ризиків, повʼязаних з такою діяльністю.
Одразу після оголошення про визнання криптовалюти «незаконною» у Китаї, вартість біткоїну, відповідно до сайту Coin Desk, впала на 3% і тепер становить майже $43 тисячі.
Торгівля криптовалютами є незаконною в Китаї з 2019 року — тоді цей крок вжили, аби припинити відмивання грошей. Але люди могли торгувати цими валютами, що й турбувало Пекін.
- У травні 2021 року Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями з криптовалютами (зберігання і управління). Він також застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі ними.
- Китайська влада багато років бореться з криптовалютою на своїй території. У 2013 році фінансовим інститутам заборонили угоди з ними, у 2014-м банкам і платіжним системам довелося припинити обслуговування рахунків для торгівлі криптовалютою, а в 2017-му діяльність валютних бірж визнали незаконною.