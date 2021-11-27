Австрия первой в Европе введет налог на торговлю криптовалютами

«На данный момент все еще существует дисбаланс с точки зрения регулирования криптовалют по сравнению с традиционными акциями и облигациями. Мы первыми в ЕС создаем налогооблагаемую базу для криптовалют», — прокомментировал налоговую реформу министр финансов Гернот Блюмель.

В Австрии со следующего года начнет действовать новый налог на прибыль от торговли криптовалютами.

Подготовленный Минфином законопроект предусматривает интеграцию криптовалют в существующую систему налогообложения доходов от основных средств. Согласно ему доход от продажи криптовалют подлежит налогообложению по специальной ставке в размере 27,5%.

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут распространяться на криптовалюты, приобретенные после 28 февраля 2021 года. Приобретенные до того криптовалюты не будут подпадать под новый режим налогообложения.