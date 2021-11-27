В Україні за добу зареєстрували 14 200 нових хворих на коронавірус, 568 пацієнтів померли

В Україні за минулу добу, 26 листопада, зареєстрували 14 200 нових випадків коронавірусу (з них 1 296 дітей).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за добу госпіталізували 3 305 людей, летальних випадків — 568, одужали 22 946 пацієнтів.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Києві (1 630) та Донецькій області (1 044).

Від початку пандемії в Україні COVID-19 заразилися 3 414 540 людей, одужали — 2 899 967 пацієнтів, померли — 84 717.