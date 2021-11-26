В Україні 608 нових смертей від коронавірусу. Вакциновано вже 34,2% дорослого населення

В Україні за минулу добу (25 листопада) зафіксували 15 936 нових хворих на COVID-19, з яких 1 394 дитини та 303 медпрацівники.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 3 208 людей, а одужали 24 569 пацієнтів. Померли 608 українців.

Усього за час пандемії виявили 3 400 340 випадків захворювання на коронавірус. Померли — 83 541 людина.

Вакцинували минулої доби 273 875 осіб. Першу дозу отримали 81 516 осіб, а другу — 192 359. Повністю вакциновано в країні 10 610 359 українців.

Відомство зазначає, що повний курс вакцинації в Україні пройшли 34,2% дорослого населення. 42,4% дорослого населення України одержали принаймні одну дозу вакцини.