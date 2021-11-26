В Украине 608 новых смертей от коронавируса. Вакцинировано уже 34,2% взрослого населения

В Украине за прошедшие сутки (25 ноября) зафиксировали 15 936 новых больных COVID-19, из которых 1 394 ребенка и 303 медработника.

Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 3 208 людей, а выздоровели 24 569 пациентов. Умерли 608 украинцев.

Всего за время пандемии выявили 3 400 340 случаев заболевания коронавирусом. Умерли — 83 541 человек.

Вакцинировали за прошлые сутки 273 875 человек. Первую дозу получили 81 516 человек, а вторую — 192 359. Полностью вакцинировано в стране 10 610 359 украинцев.

Ведомство отмечает, полный курс вакцинации в Украине прошли 34,2% взрослого населения. 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну дозу вакцины.