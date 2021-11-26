У МОЗ пояснили, що з онкологією, вадами серця та діабетом можна вакцинуватися від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що з онкологією, вадами серця та діабетом можна вакцинуватися від коронавірусу. Там зазначили, що для людей з таким захворюванням вакцинація має бути пріоритетною.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Медики зазначають, що люди, які мають супутні захворювання, набагато серйозніше переносять коронавірус, тому саме вакцина може захистити їх від тяжких наслідків хвороби або навіть смерті.

Кардіологиня Віра Горбачова підкреслює, що людям, які мають серцево-судинні захворювання, зокрема ішемічну хворобу або серцеву недостатність, варто вакцинуватися, адже перебіг хвороби в них значно важчий. За її словами, коронавірус може напряму пошкоджувати серце. Те саме стосується і людей із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями.

Що стосується онкології, то такі люди мають доволі високий ризик померти внаслідок коронавірусу. Тому онколог Олександр Стаховський радить їм вакцинуватися і зазначає, що ризик померти від онкології значно менший, аніж ризик померти від ускладнень коронавірусу.

Він зазначає, що щепитися можна як під час ремісії, так і під час активної фази онкології. Але якщо людина проходить курс хіміотерапії, то їй варто порадитися з лікарем, коли краще зробити вакцинацію.