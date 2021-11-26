В Минздраве пояснили, что с онкологией, проблемами сердца и диабетом можно вакцинироваться от коронавируса

В Министерстве здравоохранения заявили, что с онкологией, проблемами сердца и диабетом можно вакцинироваться от коронавируса. Там отметили, что для людей с таким заболеванием вакцинация должна быть приоритетной.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Медики отмечают, что люди, имеющие сопутствующие заболевания, гораздо серьезнее переносят коронавирус, поэтому именно вакцина может оградить их от тяжелых последствий болезни или даже смерти.

Кардиолог Вера Горбачева подчеркивает, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности ишемической болезнью или сердечной недостаточностью, следует вакцинироваться, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее. По ее словам, коронавирус может напрямую повреждать сердце. То же касается и людей с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями.

Что касается онкологии, то такие люди имеют достаточно высокий риск умереть в результате коронавируса. Поэтому онколог Александр Стаховский советует им вакцинироваться и отмечает, что риск умереть от онкологии значительно меньше, чем риск умереть от осложнений коронавируса.

Он отмечает, что прививаться можно как во время ремиссии, так и во время активной фазы онкологии. Но если человек проходит курс химиотерапии, то ему следует посоветоваться с врачом, когда лучше сделать вакцинацию.