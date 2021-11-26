Нещеплених держслужбовців та соцпрацівників почнуть відсторонювати від роботи з 9 грудня

З 9 грудня державних службовців та співробітників соціальних організацій почнуть відсторонювати від роботи, якщо вони не будуть щеплені від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Працівники цих установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою протиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.