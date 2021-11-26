Непривитых госслужащих и соцработников начнут отстранять от работы с 9 декабря

С 9 декабря государственных служащих и сотрудников социальных учреждений начнут отстранять от работы, если они не будут привиты от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Сотрудники этих учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь прививочного документа по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19, или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
«Если сотрудник уклоняется или отказывается от прививки, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей. Для этого руководитель составляет соответствующий акт и выдает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления отстраняемому лицу», — сообщили в Минздраве.
Министерство отметило, что увольнять сотрудника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований. За допущение невакцинированных лиц к работе руководителя учреждения будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма №028).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах.