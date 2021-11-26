Непривитых госслужащих и соцработников начнут отстранять от работы с 9 декабря

С 9 декабря государственных служащих и сотрудников социальных учреждений начнут отстранять от работы, если они не будут привиты от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Сотрудники этих учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь прививочного документа по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19, или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.