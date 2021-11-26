Мінцифри: Сертифікат про вакцинацію відтепер можна завантажити з «Дії» прямо на смартфон

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу можна відтепер закачати з додатка «Дія» прямо на смартфон.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Документ зберігатиметься у памʼяті смартфону у форматі PDF. «Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скриншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», — наголосив Федоров.
- У додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.
- Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у додатку запустили можливість створити сертифікат про одужання і вже є дитячий ковід-сертифікат. Крім цього, Мінцифри спростило отримання сертифікату про вакцинацію — не треба більше крутити головою.