У «Дії» зʼявилась можливість згенерувати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту

У додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.
Документ генерується на операційних системах Android та iOS.
Щоб отримати такий сертифікат, потрібно в додатку «Дія» натиснути на віконечко «Послуги» , далі «COVID-сертифікати» й обрати тип COVID-сертифікату.
Цим сертифікатом можна користуватися, зокрема в «жовтій» та «червоній» зонах.
- Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також у додатку запустили можливість створити сертифікат про одужання. Незабаром зʼявиться документ про негативний ПЛР-тест і вже є дитячий ковід-сертифікат. Крім цього, Мінцифри спростило отримання сертифікату про вакцинацію — не треба більше крутити головою.