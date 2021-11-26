Минцифры: Сертификат о вакцинации теперь можно скачать из «Дії» прямо на смартфон

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно отныне закачать из приложения «Дія» прямо на смартфон.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Документ сохраняется в памяти смартфона в формате PDF. «Сделали это для вашего удобства, поскольку посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете сделать это в приложении», — подчеркнул Федоров.
- В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать сертификат на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Такой сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.
- С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в приложении запустили возможность создать сертификат о выздоровлении и уже есть детский ковид-сертификат. Кроме того, Минцифры упростило получение сертификата о вакцинации — не надо больше крутить головой.