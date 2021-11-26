Танкер Delfi став державною власністю, його продадуть на злам

Судно Delfi, яке девʼять місяців пробуло на мілині на одеському пляжі «Дельфін», стало державною власністю, його продадуть для компенсації збитків Адміністрації морських портів України та сплати штрафів.

Про це «Радіо Свобода» повідомив виконувач обовʼязків керівника адміністрації портів Олександр Голодницький.

«Рішення суду першої інстанції врешті-решт виявилось останнім, оскільки була порушена процедура апеляції. Тому рішення про те, що судно Delfi – державна власність, набуло чинності», — повідомив Голодницький.

Далі треба зафіксувати, що судно — в сфері керування Міністерства інфраструктури, а далі порт «Чорноморськ» або адміністрація портів займатимуться продажем його корпусу, скоріш за все, на злам.

Формальному власнику судна (компанії Mister Drake PC) треба на вимогу суду компенсувати збитки за ліквідацію наслідків аварії — близько 2,7 мільйонів гривень. Також він ще має заплатити близько $16 тисяч штрафу за забруднення моря в Одесі.