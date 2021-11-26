Танкер Delfi стал государственной собственностью, его продадут на слом

Судно Delfi, которое девять месяцев просидело на мели на одесском пляже «Дельфин», стало государственной собственностью, его продадут для компенсации ущерба Администрации морских портов Украины и уплаты штрафов.

Об этом «Радио Свобода» сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации портов Александр Голодницкий.

«Решение суда первой инстанции в итоге оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции. Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу», – сообщил Голодницкий.

Далее следует зафиксировать, что судно — в сфере управления Министерства инфраструктуры, а дальше порт «Черноморск» или администрация портов будут заниматься продажей его корпуса, скорее всего, на слом.

Формальному владельцу судна (компании Mister Drake PC) нужно по требованию суда компенсировать ущерб за ликвидацию последствий аварии — около 2,7 миллиона гривен. Также он еще должен заплатить около $16 тысяч штрафа за загрязнение моря в Одессе.