Прокуратура взыскала с владельца судна Delfi $16 тысяч за загрязнение моря в Одессе. Корабль сел на мель у пляжа «Дельфин» и опрокинулся.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования Приморской окружной прокуратуры г. Одессы и взыскано с компании-судовладельца грузового танкера «Delfi» более 16 тыс долл. США, нанесенных государству ущерба вследствие загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами во время аварийного события», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что после аварии произошла утечка нефтепродуктов в море, в результате чего была загрязнена акватория.