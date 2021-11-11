Прокуратура стягнула з власника судна Delfi $16 тисяч за забруднення моря в Одесі. Корабель сів на мілину біля пляжу «Дельфін» та перекинувся.

Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Рішенням Господарського суду Одеської області задоволено позовні вимоги Приморської окружної прокуратури м. Одеси та стягнуто з компанії-судновласника вантажного танкера «Delfi» понад 16 тис дол США, завданих державі збитків, внаслідок забруднення масивів морських вод нафтопродуктами під час аварійної події з танкером», — йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що після аварії корабля стався витік нафтопродуктів у море, унаслідок чого було забруднено акваторію.