Справа танкера Delfi: Держприкордонслужба відреагувала на підозру командиру корабля морської охорони

Державна прикордонна служба заперечила звинувачення з боку прокуратури проти командира корабля морської охорони у справі із затонулим біля Одеси танкером Delfi.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Держприкордонслужба та Морська охорона відомства зазначає, що в тій ситуації командиром корабля в повному обсязі вживалися всі вичерпні заходи відповідно до наданих йому повноважень», — підкреслили у відомстві.

Зазначається, що судно Delfi під прапором Молдови перебувало в територіальному морі України із закритим кордоном, користуючись свободою судноплавства відповідно до норм міжнародного права, а тому факту незаконного перетину державного кордону не могло бути.

«Водночас кораблем Морської охорони здійснювалося постійне спостереження за судном і при надходженні інформації від СБУ про можливу причетність судна до протиправної діяльності, у межах компетенції Морської охорони ДПСУ, оглядова група здійснила його огляд», — наполягає ДПСУ.

Під час перевірки прикордонники зафіксували порушення в суднових документах, акцентували на незадовільному стані самого судна, загрозі навігаційній та екологічній безпеці. Про це негайно поінформували взаємодіючі органи — Державну екологічну інспекцію, Державну фіскальну службу, Адміністрацію морських портів, Державну службу морського та річкового транспорту, СБУ та Нацполіцію.

«Порушень прикордонного законодавства не виявлено, тож підстав для затримання і конвоювання в порт у рамках правоохоронних дій не було», — зазначають у відомстві.

Там додали, що гаранування безпеки плавання не входить до компетенції Морської охорони Держприкордонслужби. При цьому, коли по відкритих каналах зв’язку капітан судна Delfi подав сигнал лиха, корабель морської охорони залишався поруч, готовий врятувати екіпаж до прибуття буксирів і катера Морської пошуково-рятувальної служби.