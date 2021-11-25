Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів запустив роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ), опублікувавши на урядовому порталі розпорядження.

У БЕБ заявили, що станом на 25 листопада центральний апарат укомплектований кадрами більш ніж на 30%, що дозволяє запустити аналітичну та правоохоронну функцію Бюро.

Водночас в БЕБ поскаржилися на затягування з виділенням приміщень.

«Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень», — заявили в Бюро.