Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности

Кабинет министров запустил работу Бюро экономической безопасности (БЭБ), опубликовав на правительственном портале распоряжение.
В БЭБ заявили, что по состоянию на 25 ноября центральный аппарат укомплектован кадрами более чем на 30%, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро.
При этом в БЭБ пожаловались на затягивание с выделением помещений.
«Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделили специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений», — заявили в Бюро.
- Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, Госфискальную службу, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ.
- Ведомство будет состоять из 4 тысяч человек. Директором БЭБ стал Вадим Мельник. В сентябре был сформирован Совет общественного контроля, который помогает набирать персонал.