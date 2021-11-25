В Україні 628 нових смертей від коронавірусу. Вакцинували 275 тисяч українців

В Україні за минулу добу (24 листопада) зафіксували 16 943 нових хворих на COVID-19, з яких 1 451 дитина та 304 медпрацівники.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 3 404 особи, а одужали 26 811 пацієнтів. Померли 628 українців.

Всього за час пандемії виявили 3 384 404 захворювання на коронавірус і зафіксували 83 541 смерть від нього.

Вакцинували минулої доби 275 319 осіб. Першу дозу отримали 82 501 людина, а другу — 192 818. Повністю вакциновано в країні 10 418 000 українців (23,2% від усього населення).