В Україні 628 нових смертей від коронавірусу. Вакцинували 275 тисяч українців

В Україні за минулу добу (24 листопада) зафіксували 16 943 нових хворих на COVID-19, з яких 1 451 дитина та 304 медпрацівники.
Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 3 404 особи, а одужали 26 811 пацієнтів. Померли 628 українців.
Всього за час пандемії виявили 3 384 404 захворювання на коронавірус і зафіксували 83 541 смерть від нього.
Вакцинували минулої доби 275 319 осіб. Першу дозу отримали 82 501 людина, а другу — 192 818. Повністю вакциновано в країні 10 418 000 українців (23,2% від усього населення).
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні минув пік захворюваності на COVID-19 і всі показники стабілізуються — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- 24 листопада Кабінет міністрів запровадив нові обмеження у карантинних зонах. Тепер у «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.