В Украине 628 новых смертей от коронавируса. Вакцинировали 275 тысяч украинцев

В Украине за прошедшие сутки (24 ноября) зафиксировали 16 943 новых больных COVID-19, из которых 1 451 ребенок и 304 медработника.

Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 3 404 человека, а выздоровели 26 811 пациент. Умерли 628 украинцев.

Всего за время пандемии выявили 3 384 404 заболевания коронавирусом и зафиксировали 83 541 смерть от него.

Вакцинировали за прошлые сутки 275 319 человек. Первую дозу получили 82 501 человек, а вторую — 192 818. Полностью вакцинировано в стране 10 418 000 украинцев (23,2% от всего населения).