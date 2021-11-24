У НАН України визначили ефективність вакцинації. Вона захищає від госпіталізації на 85%

У Національній академії наук України визначили ефективність вакцин від госпіталізації під час зараження коронавірусом. За даними вчених, вона захищає у середньому на 85%.

Про це йдеться в повідомленні НАН України.

Учені проаналізували дані з госпіталізації українців під час нинішньої хвилі коронавірусу та розподілили їх за віком пацієнтів.

Для 10—17-річних ефективність вакцини після першої дози становила 65,1%, а після другої дози — 64,1%. Серед невакцинованих рівень госпіталізації становив 2,3 випадка на 100 тисяч населення, а серед вакцинованих — 0,8. На такі показники вплинуло те, що діти переважно значно легше переносять хворобу, а в Україні їх лише нещодавно почали вакцинувати.

Водночас в інших вікових групах даних значно більше, що дозволяє провести повніший аналіз. У пацієнтів віком 18—29 років ефективність вакцинації після першої дози становить 84,2%, а після другої — 92,2%.

Для людей у віці 30—49 років ефективність після першої дози становила 65%, а після другої — 84,4%; у віці 50—64 роки ефективність після першої дози — 53,7%, а після другої — 84,6%.

У групі 65+ ефективність після першої дози була 58,9%, а після другої — 84,7%.

НАН України

Ці дані є середніми за всіма вакцинами, якими наразі щеплюють українців.