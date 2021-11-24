В НАН Украины определили эффективность вакцинации. Она защищает от госпитализации на 85%

В Национальной академии наук Украины определили эффективность вакцин от госпитализации при заражении коронавирусом. По данным ученых, она защищает в среднем на 85%.

Об этом идет речь в сообщении НАН Украины.

Ученые проанализировали данные по госпитализации украинцев во время нынешней волны коронавируса и распределили их по возрасту пациентов.

У 10—17-летних эффективность вакцины после первой дозы составила 65,1%, а после второй дозы — 64,1%. Среди невакцинированных уровень госпитализации составил 2,3 случая на 100 тысяч населения, а среди вакцинированных — 0,8. На такие показатели повлияло, что дети в среднем значительно легче переносят болезнь, а в Украине их только недавно начали вакцинировать.

В то же время в других возрастных группах данных значительно больше, что позволяет провести более полный анализ. У пациентов в возрасте 18—29 лет эффективность вакцинации после первой дозы составляет 84,2%, а после второй — 92,2%.

У людей 30—49 лет эффективность после первой дозы составила 65%, а после второй — 84,4%; 50—64 года эффективность после первой дозы 53,7%, а после второй — 84,6%.

В группе 65+ эффективность после первой дозы была 58,9%, а после второй — 84,7%.

НАН Украины

Эти данные являются средними по всем вакцинам, которыми прививают украинцев.