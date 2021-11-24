Естонія зміцнила кордон із Росією через загрозу напливу нелегальних мігрантів

Естонські військові, поліцейські та прикордонники зміцнили дротяними загородженнями північно-східну ділянку кордону з Росією в районі річки біля Нарви. Це зроблено задля стримування можливого потоку нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє ERR.
Наразі Сили оборони Естонії проводять навчання «Шип-2021» (Okas 2021), в рамках яких буде зміцнено і південно-східну ділянку кордону з Росією.
Усього йдеться приблизно про 10 зон. Потрійні барʼєри з колючого дроту планується встановити вздовж 40 км східного кордону.
У звʼязку з будівельними роботами у прикордонних районах країни до 26 листопада заборонені польоти літаків та безпілотних літальних апаратів.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Крім цього, в ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- Естонська влада раніше відправляла до Литви загороджувальний дріт, безпілотники та підрозділ військової поліції. Вже 15 листопада в Міноборони заявили, що Естонія закриє огорожами 130 км кордону з Росією. Будівельні роботи розпочалися 20 листопада.