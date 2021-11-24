Естонія зміцнила кордон із Росією через загрозу напливу нелегальних мігрантів

Естонські військові, поліцейські та прикордонники зміцнили дротяними загородженнями північно-східну ділянку кордону з Росією в районі річки біля Нарви. Це зроблено задля стримування можливого потоку нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє ERR.

Наразі Сили оборони Естонії проводять навчання «Шип-2021» (Okas 2021), в рамках яких буде зміцнено і південно-східну ділянку кордону з Росією.

Усього йдеться приблизно про 10 зон. Потрійні барʼєри з колючого дроту планується встановити вздовж 40 км східного кордону.

У звʼязку з будівельними роботами у прикордонних районах країни до 26 листопада заборонені польоти літаків та безпілотних літальних апаратів.