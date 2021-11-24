Эстония укрепила границу с Россией из-за угрозы наплыва нелегальных мигрантов

Эстонские военные, полицейские и пограничники укрепили проволочными заграждениями северо-восточный участкок границы с Россией в районе реки у Нарвы. Это сделано для сдерживания возможного потока нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает ERR.
Сейчас Силы обороны Эстонии проводят учения «Шип-2021» (Okas 2021), в рамках которых будет укреплен и южно-восточный участок границы с Россией.
Всего речь идет примерно о 10 зонах. Тройные барьеры из колючей проволоки планируется установить вдоль 40 км восточной границы.
В связи со строительными работами в приграничных районах страны до 26 ноября запрещены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Кроме этого в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- Эстонская власть ранее отправляла в Литву заградительную проволоку, беспилотники и подразделение военной полиции. Уже 15 ноября в Минобороны заявили, что Эстония закроет ограждениями 130 км границы с Россией. Строительные работы начались 20 ноября.