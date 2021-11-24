Эстония укрепила границу с Россией из-за угрозы наплыва нелегальных мигрантов

Эстонские военные, полицейские и пограничники укрепили проволочными заграждениями северо-восточный участкок границы с Россией в районе реки у Нарвы. Это сделано для сдерживания возможного потока нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает ERR.

Сейчас Силы обороны Эстонии проводят учения «Шип-2021» (Okas 2021), в рамках которых будет укреплен и южно-восточный участок границы с Россией.

Всего речь идет примерно о 10 зонах. Тройные барьеры из колючей проволоки планируется установить вдоль 40 км восточной границы.

В связи со строительными работами в приграничных районах страны до 26 ноября запрещены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.