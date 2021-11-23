Серіал «Гра в кальмара» посунули з першого місця на Netflix. Тепер там мінісеріал про релігійний фанатизм

Новий мінісеріал з Південної Кореї під назвою «Поклик пекла» (Hellbound) змістив з першого місця найпопулярніших серіалів у світі на стримінговій платформі Netflix «Гру в кальмара».

Про це повідомляє The Guardian.

Так, шестисерійний мінісеріал кінорежисера Йон Сан Хо посів перше місце у понад 80 країнах впродовж 24 годин після його прем’єри на Netflix.

За сюжетом «Поклику пекла», демони раптово зʼявляються на Землі, щоб забрати грішників у пекло. Така ситуація викликає спалах суспільної істерії та релігійного фанатизму серед людей, які бажають потрапити у рай.