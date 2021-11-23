Серіал «Гра в кальмара» посунули з першого місця на Netflix. Тепер там мінісеріал про релігійний фанатизм

Новий мінісеріал з Південної Кореї під назвою «Поклик пекла» (Hellbound) змістив з першого місця найпопулярніших серіалів у світі на стримінговій платформі Netflix «Гру в кальмара».
Про це повідомляє The Guardian.
Так, шестисерійний мінісеріал кінорежисера Йон Сан Хо посів перше місце у понад 80 країнах впродовж 24 годин після його прем’єри на Netflix.
За сюжетом «Поклику пекла», демони раптово зʼявляються на Землі, щоб забрати грішників у пекло. Така ситуація викликає спалах суспільної істерії та релігійного фанатизму серед людей, які бажають потрапити у рай.
Загалом мінісеріал «Гра в кальмара» 46 днів тримався першим у рейтингу найпопулярніших на стримінговій платформі. Його вже подивилися майже 142 мільйона користувачів із 90 країн.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона. На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона, у середньому по $2,4 мільйона на епізод.
- Режисер і сценарист серіалу Netflix «Гра в кальмара» Хван Дон Хек підтвердив, що буде другий сезон.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік зріс у 24 рази). Також через його популярність у компанії Vans різко зросли продажі білих кедів без шнурків (сліпонів) — аж на 7 800%.