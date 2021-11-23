Сериал «Игра в кальмара» сдвинули с первого места на Netflix. Теперь там мини-сериал о религиозном фанатизме

Новый мини-сериал из Южной Кореи под названием «Зов ада» (Hellbound) сместил с первого места самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе Netflix «Игру в кальмара».

Об этом сообщает The Guardian.

Так, шестисерийный мини-сериал кинорежиссера Йон Сан Хо занял первое место в более чем 80 странах в течение 24 часов после его премьеры на Netflix.

По сюжету «Зова ада», демоны внезапно появляются на Земле, чтобы забрать грешников в ад. Такая ситуация вызывает вспышку массовой истерии и религиозного фанатизма среди людей, желающих попасть в рай.