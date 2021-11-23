Кремль назвав «незаконними та неправильними» нові санкції США проти «Північного потоку — 2»

У Кремлі назвали незаконними та неправильними нові санкції щодо газопроводу «Північний потік — 2».

Про це 23 листопада заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Интерфакс.

«Вважаємо це незаконним, неправильним, тим більше на тлі напружених спроб розвивати втрачений раніше діалог», — сказав він.