Кремль назвав «незаконними та неправильними» нові санкції США проти «Північного потоку — 2»

У Кремлі назвали незаконними та неправильними нові санкції щодо газопроводу «Північний потік — 2».
Про це 23 листопада заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Интерфакс.
«Вважаємо це незаконним, неправильним, тим більше на тлі напружених спроб розвивати втрачений раніше діалог», — сказав він.
На думку Пєскова, санкції щодо «Північного потоку — 2» є «продовженням санкційної мови, від якої ніяк завзято не хоче відмовлятися Вашингтон».
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін домагатиметься від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід складається з двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в тому випадку, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини. Там додали, що оператор газопроводу компанія Nord Stream 2 AG вирішила не змінювати форму, а створити для німецької частини газопроводу дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини.
- 22 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США вирішили запровадити нові санкції проти причетних до будівництва газопроводу «Північний потік — 2».