Кремль назвал «незаконными и неправильными» новые санкции США против «Северного потока — 2»

В Кремле назвали незаконными и неправильными новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал он.