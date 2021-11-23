У Білому домі підтвердили, що президент США Байден збирається балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден збирається балотуватися на другий термін у 2024 році.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

«Такий його намір», — сказала у відповідь на запитання журналіста.

Зазначимо, у 2024 році Байдену виповниться 82 роки.