WP: Байден планує балотуватися на наступний президентський термін. На час виборів йому буде 82 роки

Президент США Джо Байден планує взяти участь у наступних президентських виборах. На той час йому вже буде 82 роки.

Про це Байден розповів на зустрічі з донорами Демократичної партії, пише The Washington Post.

Мета цієї заяви — послабити занепокоєння серед демократів з приводу стану здоров’я Байдена та його можливості балотуватися у 2024 році, а також через низькі рейтинги.

«Єдине, що я чув від нього, — це те, що він планує знову балотуватися. І я радий, що це так», — сказав колишній сенатор і друг Байдена Кріс Додд.

Водночас колишній губернатор Пенсильванії Ед Ренделл зазначив, що Байден не балотуватиметься на наступний термін, якщо відчуватиме нестачу фізичних чи емоційних сил для цієї роботи.

Радники американського президента наголошують, що стан здоров’я Байдена не завадить йому взяти участь у наступних виборах.